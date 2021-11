Paris La Maison de la Poésie île de France, Paris LJODAHÅTT – FYREANINGAR (PRESSENTIMENTS) La Maison de la Poésie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LJODAHÅTT – FYREANINGAR (PRESSENTIMENTS) La Maison de la Poésie, 21 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 21 novembre 2021

de 18h à 19h30

payant

Concert littéraire par Ljodahått Ljodahått est un projet hors cadre, barré et patrimonial au climat étrange. Réunissant des musiciens, acteurs et compositeurs norvégiens, allemand et français, il met en musique des poèmes norvégiens issus du répertoire ancien et moderne – des manuscrits mythologiques de l’Edda au prix Nobel de littérature Knut Hamsun, du dramaturge Henrik Ibsen aux écrivains Tarjei Vesaas et Olav H. Hauge – pour un résultat étonnant. L’âpreté du norvégien se mêle avec douceur parfois, brutalité souvent, aux envolées des instruments et des voix que les sept sur scène font entendre avec les émouvantes animations du français Jérôme Meyer-Bisch et des traductions projetées. Vous serez emportés, envoûtés, ils vous feront entendre la Norvège… Embarquez pour le Grand Nord. Avec Étienne Bonhomme, Hans-Jørgen Bjørnstad, Magne-Håvard Brekke, Ståle Caspersen, Jérôme Meyer-Bisch, Philippe Moja, Vidar Osmundsen, Eirik Mannsåker Roald, Rainer Süßmilch. Concerts -> Folk La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin Paris 75003

11 : Rambuteau (174m) 4 : Étienne Marcel (249m)

Contact : Maison de la Poésie 01 44 54 53 00 https://www.maisondelapoesieparis.com/ Concerts -> Folk

Date complète :

2021-11-21T18:00:00+01:00_2021-11-21T19:30:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison de la Poésie Adresse Passage Molière, 157 rue Saint Martin Ville Paris lieuville La Maison de la Poésie Paris