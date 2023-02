LIZZY MCALPINE The End of The Movie Tour LA CIGALE, 8 juin 2023, PARIS.

LIZZY MCALPINE The End of The Movie Tour LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-06-08 à 20:00 (2023-06-08 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Il est impossible de passer à côté de la pop-folk délicate de Lizzy McAlpine. Si l’indie rock était son point de départ, elle tire finalement ses inspirations de John Mayer, Dodie et H.E.R et n’hésite pas à ajouter des touches de jazz et de R&B à son univers musical dont la vulnérabilité enchante son auditeur. Pour son deuxième album « five seconds flat », elle a eu une vision très claire : un arc de 14 chansons sur le chagrin d’amour incluant des duos avec Jacob Collier et Finneas, puis un court-métrage pour l’accompagner. C’est un grand pas dans une nouvelle direction après ses débuts en 2020 avec « Give Me a Minute », qui a attiré les éloges de Phoebe Bridgers et Shawn Mendes tout en propulsant McAlpine au-delà des 150 millions de streams. Après un concert à guichet fermé à la Maroquinerie, Lizzy McAlpine présente The End Of The Movie Tour et sera donc de retour pour un show à La Cigale le 8 juin 2023

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

Après un concert à guichet fermé à la Maroquinerie, Lizzy McAlpine présente The End Of The Movie Tour et sera donc de retour pour un show à La Cigale le 8 juin 2023.

