« Lizzie » vient chanter sous les toits Centre-ville Albi, dimanche 24 mars 2024.

« Lizzie » vient chanter sous les toits Dans le quartier de la Renaudié, Christine, Franck, Élisabeth et Michel vont pousser les meubles afin d’accueillir chez eux la chanteuse « Lizzie » le temps d’un concert. Dimanche 24 mars, 17h00 Centre-ville 13€ et 10€ (adhérents de l’association)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:30:00+01:00

Le répertoire de « Lizzie » dévoile ainsi une chanson française aux couleurs chaudes de la folk et de la « saudade » (mélange typiquement portugais de nostalgie, mélancolie et plaisir). Un rendez-vous musical intimiste, unique, et chaleureux organisé dans le cadre de la manifestation itinérante « Chantons sous les toits » porté par l’association « l’Oiseau-lyre compagnie ».

Centre-ville 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

chantons sous les toits musique