LIZZARD + O.R.K LE FERRAILLEUR, 27 avril 2023, NANTES.

LIZZARD + O.R.K LE FERRAILLEUR. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 20:00 (2023-04-25 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

GARMONBOZIA (PLATESV-R-2022-007252/253) présente : ce concert. GARMONBOZIA présente LIZZARD + O.R.K. Résolument tourné vers l’international, LizZard conjugue efficacité et talent grâce à une maîtrise précise de leurs instruments respectifs. Le trio délivre un Metal tantôt progressif, tantôt groovy, toujours pourvu d’arrangements inspirés. Après plusieurs grosses tournées européennes en première partie de personnalités éminentes de la scène rock internationale (The Pineapple Thief, Soen, O.R.K…), LizZard a sorti son nouvel album « Eroded », le 19 Février 2021 sur le label Pelagic Records (Cult Of Luna, Year Of No Light, Hypno5e..). Le groupe reprendra enfin la route des scènes européennes, auxquelles il est si familier, et partagera une tournée en co-tête d’affiche avec O.R.k. en avril et mai 2023. Composé du célèbre chanteur, producteur et compositeur de musique de film italien Lorenzo Esposito Fornasari alias LEF (chant), Pat Mastelotto de KING CRIMSON (batterie), Colin Edwin de l’ex-PORCUPINE TREE (basse) et Carmelo Pipitone de MARTA SUI TUBI (guitares), O.R.k. revient en 2022 avec son nouvel album « Screamnasium ». Le quatuor ayant formé un lien créatif fort au cours des trois albums studio précédents, et via d’innombrables kilomètres parcourus en tournée, délivre la suite très attendue de l’acclamé « Ramagehead » de 2019. Les énergies refoulées et déréglées d’O.R.k. se sont libérées au travers de ce nouvel album qui est à la fois courageux, cathartique et saisissant. Sans doute l’album le plus essentiel d’O.R.K. à ce jour.

LE FERRAILLEUR NANTES HANGAR À BANANES,QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

