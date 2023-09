[ ASSOCIATION WEBCUP ] – Les jeudis Lizine Lizine Grand Bois Saint-Pierre, 28 septembre 2023, Saint-Pierre.

[ ASSOCIATION WEBCUP ] – Les jeudis Lizine Jeudi 28 septembre, 17h30 Lizine Grand Bois

Présenté par Gouazé Eric

Eric Gouazé,expert passionné des technologies et défenseur de l’éducation numérique à La Réunion, possède une double compétence en informatique et en ingénierie pédagogique. Mentor chez OpenClassrooms depuis 2018, il guide les futurs Chefs de Projet Web Multimédia et Community Managers. Il a également joué un rôle clé dans des initiatives majeures telles que l’IPI et le Digital Campus du groupe TETRANERGY, ainsi que dans la création de la Licence Marketing Digital à l’IUT de la Réunion, où il enseigne actuellement. En tant que responsable pédagogique et directeur des études du BUT 3 Parcours Marketing Digital, e-business et Entrepreneuriat, il excelle également dans la communication en rédigeant la page High-Tech du Quotidien de la Réunion pendant 3 ans en étant à la fois le fondateur du blog Android Réunion depuis 2010, et le co-fondateur de l’association Social Media Réunion. Biais par lesquels il contribue à la promotion de l’innovation et œuvre pour un numérique plus sûr, plus durable et plus accessible. Également maître de conférence associé à l’IUT, son expertise en IA bénéficie à ses étudiants et aux professionnels locaux, avec qui il adopte une approche méthodique pour maximiser la valeur des IA dans leurs processus internes et garantir une utilisation efficace de l’IA par la formation des utilisateurs.

Lizine Grand Bois Saint-Pierre 97410 Saint-Pierre La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.webcup.fr/les-jeudis-de-lizine »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T15:30:00+02:00 – 2023-09-28T17:00:00+02:00

2023-09-28T15:30:00+02:00 – 2023-09-28T17:00:00+02:00