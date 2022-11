OPEN DIGITAL chez IODA (cabinet de conseil qui mixe la Data, le CRM, le Digital & la Technologie) LIZINE by CBo Territoria (La Mare/Sainte-Marie) Sainte-Marie Catégorie d’évènement: Sainte-Marie

OPEN DIGITAL chez IODA (cabinet de conseil qui mixe la Data, le CRM, le Digital & la Technologie) LIZINE by CBo Territoria (La Mare/Sainte-Marie), 9 décembre 2022, Sainte-Marie. OPEN DIGITAL chez IODA (cabinet de conseil qui mixe la Data, le CRM, le Digital & la Technologie) Vendredi 9 décembre, 09h30 LIZINE by CBo Territoria (La Mare/Sainte-Marie)

Se présenter à l’accueil de Lizine à la Mare et demander Alexandre Cottret / Société IODA (Gratuit). Renseignements :

L’opération OPEN DIGITAL, c’est l’écosystème numérique qui ouvre ses portes. Venez rencontrer IODA ! LIZINE by CBo Territoria (La Mare/Sainte-Marie) 30 Rue André Lardy, Sainte-Marie 97438, La Réunion Sainte-Marie 97438 La Réunion [{« link »: « http://www.iodagroup.com »}] IODA ouvre ses portes :

– aux entreprises

– aux candidats en recherche d’emploi (dispositif Open Jobs) En savoir plus sur IODA : www.iodagroup.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T06:30:00+01:00

2022-12-09T09:00:00+01:00

Lieu LIZINE by CBo Territoria (La Mare/Sainte-Marie) Adresse 30 Rue André Lardy, Sainte-Marie 97438, La Réunion

Sainte-Marie