Lizette Lizette en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, samedi 8 juin 2024.

L’artiste Lizette Lizette fera une escale à Paris depuis Stockholm pour répandre son alt-pop sur le Supersonic Records !

LIZETTE LIZETTE

(Alt pop / Stockholm, SWE)

Lizette Lizette, artiste et producteur·ice non-binaire, a son soleil en bélier, sa lune en scorpion et son ascendant en cancer. Ses couleurs préférées sont le bleu layette et le vert citron, et iel aime regarder la télé-réalité pendant son temps libre. Le travail mortel de Lizette est d’être aide-soignante dans un foyer de Stockholm, ce qui lui permet de faire une pause dans le monde égocentrique de la musique et de l’art. Iel ne veut pas d’enfants et l’un de ses plus grands rêves est de déménager à New York et de devenir une légende des clubs. Le plat préféré de Lizette est la pizza.

ÉCOUTER

https://lizettelizette.bandcamp.com/

REGARDER

https://www.youtube.com/@LizetteLizette

AIMER

https://www.instagram.com/lizettelizette/

Samedi 8 Juin 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 15,50€ / 20€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



