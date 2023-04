Sortie Nature : le réveil de la nature Aire de loisirs, 15 avril 2023, Lizant.

Découverte des plantes, du chant des oiseaux… Rendez-vous de 14h15 à l’aire de loisirs de Lizant pour une activité animée par Félicien Bros et proposée par l’association « Les Vallées Lizantaises »..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 17:30:00. .

Aire de loisirs

Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discovery of plants, birds singing… Meet at 2:15 pm at the Lizant leisure area for an activity led by Félicien Bros and proposed by the association « Les Vallées Lizantaises ».

Descubrir plantas, cantos de pájaros… Cita a las 14.15 h en el área recreativa de Lizant para una actividad dirigida por Félicien Bros y propuesta por la asociación « Les Vallées Lizantaises ».

Entdecken Sie Pflanzen, den Gesang der Vögel… Treffpunkt um 14:15 Uhr am Freizeitbereich von Lizant für eine Aktivität, die von Félicien Bros geleitet und von der Vereinigung « Les Vallées Lizantaises » angeboten wird.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou