[http://www.liza-music.com](http://www.liza-music.com)ous prend par la main pour vous mener vers un horizon où l’amour séduit, fait rêver ou parfois même pleurer. Avec ses mélodies envoûtantes aux teintes de jazz, les balades pop-folk de Liza mêlent le provençal, l’anglais et le français naturellement. . Chant, piano : Liza Piano : Patrick CASCINO Contrebasse : Charly TOMAS Batterie : Luca SCALAMBRINO Pour en savoir plus : www.liza-music.com . Tarif 15 Euros – Il est prudent de réserver au : 04 91 686 695 Ouverture des portes à 19h – Restauration possible sur place (daube et panisse!) Les conditions sanitaires d’accès dans les locaux du Roudelet Felibren seront celles en vigueur au moment de la manifestation. ♫♫♫ Roudelet Felibren 45, boulevard Bara, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

