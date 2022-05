Liz van Deuq en Duo Pithiviers-le-Vieil, 15 mai 2022, Pithiviers-le-Vieil.

Liz van Deuq en Duo Pithiviers-le-Vieil

2022-05-15 16:00:00 – 2022-05-15 17:00:00

Pithiviers-le-Vieil Loiret Pithiviers-le-Vieil

Pianiste au toucher rugissant, Liz Van Deuq est parfois comparée à un bonbon rose acidulé.

Au coeur du piano-duo qu’elle mène au doigt et à l’oeil, de son tempérament vigoureux et ultra-sensible, l’artiste nous promène en travers de ses chansons entre poésie éclairée et humour acidulé. Son titre “Le Wifi ou Dieu” rappelle la réflexion contemporaine de notre rapport au numérique. Le Wifi dépassant l’homme en reflétant un pouvoir quasi divin. “Le coeur est un muscle” démystifie l’amour en prenant le pari de l’angle chirurgical dans le sens concret du terme. “Du léger” s’annonce malgré tout comme un moment onirique accompagné d’une mélodie dansante et contemplative.

animation@roseraiedemorailles.com +33 2 38 30 23 87 https://www.roseraiedemorailles.com/

GERALDINE ARESTEANU

dernière mise à jour : 2022-05-02 par