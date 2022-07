Liz Santoro & Pierre Godard avec Pierre-Yves Macé Caen, 27 octobre 2022, Caen.

Liz Santoro & Pierre Godard avec Pierre-Yves Macé

13 rue du Carel centre chorégraphique national de Caen en Normandie Caen Calvados

2022-10-27 – 2022-10-27

centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen

Calvados

Répétition publique d’une chorégraphie pour trois danseurs et trois musiciens.

Inspirés par un jeu mathématique et le principe de la division cellulaire, Pierre Godard et Liz Santoro élaborent une pièce pour trois danseurs et trois musiciens, où chacun influence le jeu de l’autre. Une partition à la fois millimétrée et aléatoire.

