Liz' Gospel, Choeurs et Âmes Rognes

Rognes

Liz' Gospel, Choeurs et Âmes Rognes, 23 décembre 2022

Eglise Notre Dame de l'Assomption Rue de l'Eglise Rognes

2022-12-23 20:30:00

Rue de l’Eglise Eglise Notre Dame de l’Assomption

Rognes

Bouches-du-Rhône EUR 5 5 Avec ce nouveau spectacle « Chœurs et Âmes », LIZ’ GOSPEL retrace l’histoire et l’évolution du Gospel en alliant avec talent les hits du moment et les standards traditionnels pour un spectacle haut en couleurs.



Découvrez ou redécouvrez les classiques d’une musique venue tout droit des petites chapelles américaines… Leur musique ne s’écoute pas uniquement, elle se vit, et chaque concert est un moment unique d’émotion et de joie.

Un magnifique moment de partage…



Un verre de l’amitié (vin chaud) vous sera offert à l’issue du concert



Dans le cadre de Provence en Scène. Réservation obligatoire. Le Service Culture vous propose ce nouveau spectacle musical, dans le cadre des fêtes de fin d’année. Un concert de Noël chaleureux à ne pas manquer ! Office Municipal de Tourisme de Rognes Rue de l’Eglise Eglise Notre Dame de l’Assomption Rognes

