Liya Petrova et Adam Laloum

Liya Petrova et Adam Laloum, 24 septembre 2022, . Liya Petrova et Adam Laloum



2022-09-24 19:00:00 19:00:00 – 2022-09-24 20 38 « Un son magnifique, mûr et aux reflets d’argent, un phrasé d’une étendue majestueuse. » The Sunday Times pour la violoniste bulgare Liya Petrova ; marraine de notre seconde édition des « Soirées Musicales du Pharo ».



« Plus qu’un fanatique d’exploits techniques, c’est à l’évidence un pianiste de la sensibilité, dans la lignée des Lupu, des Angelich ». Gérard Mannoni pour le pianiste Adam Laloum.



Tous deux, complices, unissent leurs talents pour un concert inoubliable au Palais du Pharo !



Programme :

Ravel | Prokokiev | Mozart | Strauss



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major] Pour le premier concert de notre seconde saison de musique de chambre au Palais du Pharo, nous avons le plaisir d’inviter Liya Petrova (marraine de cette édition) et Adam Laloum. « Un son magnifique, mûr et aux reflets d’argent, un phrasé d’une étendue majestueuse. » The Sunday Times pour la violoniste bulgare Liya Petrova ; marraine de notre seconde édition des « Soirées Musicales du Pharo ».



« Plus qu’un fanatique d’exploits techniques, c’est à l’évidence un pianiste de la sensibilité, dans la lignée des Lupu, des Angelich ». Gérard Mannoni pour le pianiste Adam Laloum.



Tous deux, complices, unissent leurs talents pour un concert inoubliable au Palais du Pharo !



Programme :

Ravel | Prokokiev | Mozart | Strauss



Les Soirées Musicales du Pharo

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec Le Palais du Pharo et la Ville de Marseille.

[Durée 1h30 avec entracte – Salle La Major] dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville