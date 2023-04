TRADITIONNELLE MARCHE DU MUGUET Lixing-lès-Saint-Avold Lixing-lès-Saint-Avold Catégories d’Évènement: Lixing-lès-Saint-Avold

Moselle

TRADITIONNELLE MARCHE DU MUGUET, 30 avril 2023, Lixing-lès-Saint-Avold Lixing-lès-Saint-Avold. Lixing-lès-Saint-Avold ,Moselle , Lixing-lès-Saint-Avold TRADITIONNELLE MARCHE DU MUGUET 13 rue du Stade Lixing-lès-Saint-Avold Moselle

2023-04-30 15:30:00 15:30:00 – 2023-04-30 Lixing-lès-Saint-Avold

Moselle Lixing-lès-Saint-Avold . Organisée par l’Entente Sportive Lixing-Laning. Marche d’environ 10 km en forêt et plaine. Ravitaillement en cours de chemin. En soirée, repas (jambon, saucisses, merguez et frites) sur réservation. https://www.facebook.com/people/Entente-Sportive-Lixing-Laning/pfbid02oCGUyHC6Nfch2vuyyWRoa9tjPfBfg7siQgwxDX348eUZm3reWDbsV9qWfD2c4GB3l/ Mareefe pixabay

Lixing-lès-Saint-Avold

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Lixing-lès-Saint-Avold, Moselle Autres Lieu Lixing-lès-Saint-Avold Adresse 13 rue du Stade Lixing-lès-Saint-Avold Moselle Ville Lixing-lès-Saint-Avold Lixing-lès-Saint-Avold Departement Moselle Tarif Lieu Ville Lixing-lès-Saint-Avold

Lixing-lès-Saint-Avold Lixing-lès-Saint-Avold Lixing-lès-Saint-Avold Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lixing-les-saint-avold lixing-les-saint-avold/

TRADITIONNELLE MARCHE DU MUGUET 2023-04-30 was last modified: by TRADITIONNELLE MARCHE DU MUGUET Lixing-lès-Saint-Avold 30 avril 2023 13 rue du Stade Lixing-lès-Saint-Avold Moselle Lixing-lès-Saint-Avold Moselle

Lixing-lès-Saint-Avold Lixing-lès-Saint-Avold Moselle