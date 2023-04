Fête du Brézème – 10ème Edition 90 Avenue Joseph Combier Livron-sur-Drôme Catégories d’Évènement: Drôme

Fête du Brézème – 10ème Edition 90 Avenue Joseph Combier, 14 mai 2023, Livron-sur-Drôme. Le syndicat des vignerons à Livron-sur-Drôme (Drôme) organise la 10è Fête des Côtes du Rhône Brézème: Dégustation et rencontres.

2023-05-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00.

90 Avenue Joseph Combier Salle Simone Signoret – Mairie

Livron-sur-Drôme 26250
Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes



The winegrowers' union in Livron-sur-Drôme (Drôme) organizes the 10th Côtes du Rhône Brézème Festival: Tasting and meetings
El sindicato de viticultores de Livron-sur-Drôme (Drôme) organiza el 10º Festival Côtes du Rhône Brézème: degustaciones y encuentros
Die Winzergenossenschaft in Livron-sur-Drôme (Drôme) organisiert die 10. Fête des Côtes du Rhône Brézème: Verkostung und Begegnungen

