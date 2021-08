Estrée-Blanche Château de Créminil Estrée-Blanche, Pas-de-Calais Livrets-jeux pour les familles dans les jardins du château de Créminil Château de Créminil Estrée-Blanche Catégories d’évènement: Estrée-Blanche

le dimanche 19 septembre à 10:00

L’office de tourisme, en partenariat avec l’association des Amis du château de Créminil, ont imaginé pour vous et vos enfants 2 livrets de découverte pour les petits et les plus grands. En toute autonomie, explorez le parc autour du château de Créminil. Ouvrez grands vos yeux et révisez vos connaissances sur le Moyen-Age. Un moment à partager ensemble dans un cadre hors-du-temps. Livret jeu gratuit à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Château de Créminil 11 Rue de la mairie – 62145 Estrée-Blanche

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

