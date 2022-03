Livrets-jeux Musée des Plans-Reliefs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Une série de défis, de jeux d’observation et de devinettes amènera les enfants et leurs familles à découvrir la collection unique au monde du musée des Plans-Reliefs.

Enfants à partir de 8 ans. Gratuit et sans inscription, rendez-vous directement au 4e étage de l’Hôtel des Invalides (accès entrée Orient)

Des livrets-jeux seront disponibles à l’accueil du musée pour découvrir en famille la collection des plans-reliefs. Musée des Plans-Reliefs Hôtel national des Invalides 75007 Paris Paris Paris

