Livrets-enquêtes pour le jeune public du jeudi 1 juillet au mardi 31 août



Livrets-jeux à faire en autonomie – « Des clics et des cracs » – pour les 4-7 ans Clic, les belles photos ! Crac, mince les voilà en morceaux… Viens vite aider Chloé pour les recoller ! – « Émile… et images » – pour les 8-11 ans D ans le grenier… un album photos retrouvé ! Une enquête, le lieu secret d’Émile à reconnaître. Entre passé et présent, pars avec Léo sur les traces de son arrière-grand-parent. Il t’entraîne au bout de la Presqu’île, ce bon vieil Émile ! Gratuit jusqu’à 12 ans, présence d’un adulte accompagnant obligatoire. Compris dans le billet d’entrée pour les adultes.

Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer

