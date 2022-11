Livret Rando-Jeux « Les Aventures d’Ardeuwen et Tevennig » Erdeven, 10 mai 2022, Erdeven.

Livret Rando-Jeux « Les Aventures d’Ardeuwen et Tevennig »

Erdeven Morbihan

2022-05-10 – 2022-12-31

Erdeven

Morbihan

2 À partir de mi-avril 2022, Adeuwen d’Argoat et et Tevennig d’Arvor, deux korrigans grinchelicieux vous emmènent sur les chemins redécouvrir Erdeven autrement. Livret randos-jeux disponible chez Les Pépins dans le bourg, à la Voile Bleue, à la Maison des dunes, aux Petits Pandas, chez No Wax Surfshop (et prochainement au camping de la Croix Villieu et à l’office de tourisme). 2€ les 6 circuits, à pied, à vélo ou en voiture et le cadeau est offert. Ce livret jeux a été créé avec amour, et quelques gouttes de sueur, par l’association Erd’Evènement Vôtre. Nous espérons qu’il vous fera découvrir Erdeven autrement et que ces parcours vont plairont autant qu’à nous !N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions, ça nous fera plaisir :À très vite au détour d’un chemin ! Circuits à faire à pied, à vélo ou en poussette … ou en voiture, en char à bancs ou en fauteuil roulant… à la découverte des patrimoines erdevennois. N°1 Sur les pas des premiers hommes : 8 km – à pied, à vélo, en fauteuilN°2 Embarquez à la découverte du cordon dunaire : 6 km – à piedN°3 Arpentez la voie céleste : de 11.5 km à 18 km – à pied ou à véloN°4 Chasse aux trésors entre campagne et dune : 7 km – à piedN°5 Dans la forêt enchantée : 7.5 km – à pied voire à véloN°6 En voiture Simone ! (Autour d’Erdeven)N°7 Mettez de la couleur dans vos vies et coloriez nos deux aventuriers !

Droits gérés

Erdeven

dernière mise à jour : 2022-10-08 par