Livret-Jeux pour enfants (jeu concours) Saint-Maximin, 18 septembre 2021, Saint-Maximin. Livret-Jeux pour enfants (jeu concours) 2021-09-18 – 2021-09-18

Les enfants, remplissez le livret jeu de l’exposition «Bassin de pierre, bassin de vies» pour tenter de remporter des cadeaux de la Maison de la Pierre ! Parking gratuit face à la Mairie de Saint-Maximin

Dans la limite de 45 personnes dans la Galerie du Front de taille, lieu de l'exposition

