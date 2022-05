Livret-jeux Musées des Vallons Musée théâtre Guignol Brindas Catégories d’évènement: Brindas

Rhône

Livret-jeux Musées des Vallons Musée théâtre Guignol, 14 mai 2022, Brindas. Livret-jeux Musées des Vallons

Musée théâtre Guignol, le samedi 14 mai à 18:00 Gratuit

A travers un livret-jeux, partez à la découverte des 3 Musées des Vallons ! Livret-jeux disponible à l’accueil des musées et petite récompense si les réponses sont bonnes. Musée théâtre Guignol 18 montée de la Bernade, 69126 Brindas Brindas Rhône

