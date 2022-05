Livret-jeux découverte des jardins, une manière autonome et ludique de visiter notre environnement. Jardins du Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Livret-jeux découverte des jardins, une manière autonome et ludique de visiter notre environnement. Jardins du Château de Chamerolles, 4 juin 2022, Chilleurs-aux-Bois. Livret-jeux découverte des jardins, une manière autonome et ludique de visiter notre environnement.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du Château de Chamerolles

A demander à la billetterie lors de votre passage. Le tarif annoncé prend en compte l’accès au château. L’activité en soi est gratuite, inclus dans le ticket d’entrée.

Tarifs : 8€ tarif plein, 5€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 6 ans

Moi je veux faire comme les grands, je veux découvrir les Jardins Renaissance avec mon propre livret. Les jeux à l’intérieur permettent une visite autonome et ludique. (6-12 ans) Jardins du Château de Chamerolles Gallerand, 45170 Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Loiret

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T17:30:00

Jardins du Château de Chamerolles
Adresse Gallerand, 45170 Chilleurs-aux-Bois
Ville Chilleurs-aux-Bois
Departement Loiret

