Livret-jeu « Sur la piste de animaux »

Spécialement conçu pour cette nocturne, ce livret-jeu emmène les enfants et les familles sur la piste des animaux du musée Saint-Loup et du musée de Vauluisant ! Disponible également sur simple demande à l’accueil du musée durant tout le week-end.

Entrée libre

Équipe-toi de ce livret-jeu et d’un crayon de papier et pars à la découverte des animaux du musée ! Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant Troyes Aube

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

