Livret-jeu / Parcours herculéen musée Saint-Remi Reims, samedi 18 mai 2024.

Livret-jeu / Parcours herculéen Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00 musée Saint-Remi Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:45:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:45:00+02:00

Parcours herculéen

Parcours ludique et course d’orientation à l’aide d’un livret-jeu en 12 étapes inspiré des épreuves d’Hercule.

musée Saint-Remi 53 rue Simon 51100 Reims Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est 0326353661 https://musees-reims.fr/ Installé dans l’ancienne abbaye de Saint-Remi, joyau architectural et havre de paix inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée Saint-Remi vous invite à revivre l’histoire de Reims et de sa région, depuis ses origines, à travers un vaste parcours enrichi de reconstitutions et de maquettes historiques. Collections archéologiques et artistiques et objets de la vie quotidienne vous content l’aventure d’une métropole antique et médiévale. Découvrez la figure de saint Remi, évêque de Reims qui baptisa le roi Clovis, et mettez vos pas dans ceux des moines, gardiens de la Sainte Ampoule utilisée pour le sacre des rois de France… Arrêt de bus Saint-Remi.

©Musées de Reims