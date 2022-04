Livret-jeu Le Croquis de Nanteuil

Livret-jeu Le Croquis de Nanteuil, 27 avril 2022

Grâce à un livret-jeu, dévoilez le mystère autour du vol des croquis de Nanteuil. Une enquête en extérieur et en immersion au sein du château ! Il faudra éliminer les suspects après avoir découvert l'univers des artistes nogentais de la Belle Epoque.

