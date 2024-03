Livret-jeu jeune public : Le secret des cinq sens aux Jardins Les jardins secrets Vaulx, vendredi 31 mai 2024.

31 mai – 2 juin Les jardins secrets Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€ (étudiants, chômeurs, jeunes de 13 à 18 ans, cartes selon accords) / Tarif réduit : 4,50€ (PMR avec accompagnateur) / Gratuit : Enfants jusqu'à 12 ans inclus

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T13:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Grâce à un nouveau livret-jeu (distribué gratuitement à l’entrée), les enfants de 6 à 11 ans partent à la découverte des secrets des jardins.

Tous les sens en éveil, ils explorent chaque recoin de cette incroyable mosaïque pour découvrir l’histoire de la famille qui a créé ce lieu, et le mystère qu’il renferme.

La multitude de fleurs colorées du jardin du curé, le chant des fontaines du jardin andalou, les fruits alléchants du jardin délice, les parfums ennivrants de l’allée des roses, les dentelles de bois sculpté de la galerie des moucharabieh… Chaque sens permet de découvrir un indice pour comprendre le grand secret de celui qui veille depuis toujours sur ces jardins.

Les jardins secrets 1561, route de Lagnat, 74150 Vaulx, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Vaulx 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 60 53 18 http://www.jardins-secrets.com https://www.facebook.com/myriamjardinssecrets Ouverts au public depuis 1994, ces jardins privés sont l’œuvre d’une vie. Là, ont pris forme les idées, les désirs et les souvenirs d’enfance et de voyages d’un couple de passionnés. Au milieu des collines verdoyantes s’étend une mosaïque de jardins, salons, patios, allées, galeries aux inspirations variées et raffinées. Chaque espace possède son identité et son originalité, composant ainsi un puzzle unique et audacieux. Nicole et Alain ont intégré dans leurs jardins différentes matières originales en les détournant de leur fonction habituelle : bois, galets, mortier de chaux, cuivre, eau, fleurs et plantes.

© Gilles LANSARD, 2022