Ce livret jeu de 6 pages destiné aux enfants de 7 ans et + ( ou moins de 7 ans aidés d’un adulte) vous fera découvrir en famille le site et son Histoire, mais aussi l’espace naturel remarquable qu’il constitue aujourd’hui. Un joli moment ludique et éducatif, à la découverte de ce lieu alliant patrimoine militaire, patrimoine industriel et naturel. _Les livrets sont à retirer sous le barnum monté sur le Champ de tir à 300m du parking vers le Sud (l’aventure commence déjà !) ._

Port du masque et distanciation sociale obligatoires sur site.

Champ de tir Rue de Penn ar Lenn, 29590, Pont-De-Buis-Lès-Quimerc’h Pont-de-Buis-lès-Quimerch Finistère



2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00