LivreSegui » Meurtres à la Grange-aux-Belles Quand les communistes flinguaient les anarchistes » / de Sylvain Boulouque Librairie Publico Paris Paris, samedi 3 février 2024.

LivreSegui » Meurtres à la Grange-aux-Belles Quand les communistes flinguaient les anarchistes » / de Sylvain Boulouque Sylvain Boulouque revient sur cet évènement qui eut lieu il y a un siècle au local syndical du 33 rue de la Grange-aux-Belles, et au cours duquel s’affrontèrent communistes et anarchistes; Samedi 3 février, 16h00 Librairie Publico Paris Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T16:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

Dans son livre, l’auteur, Sylvain Boulouque revient sur cet évènement qui eut lieu il y a un siècle (le 11 janvier 1924) au local syndical du 33 rue de la Grange-aux-Belles, et au cours duquel s’affrontèrent communistes et anarchistes invectives, bousculades, coups de poing et coups de feu. Bilan des dizaines de blessés et surtout mort de deux anarchistes.

L’auteur s’est livré à une véritable enquête et nous livre témoignages, articles de presse et rapports de police, nous permettant ainsi de décrypter cette affaire et son dénouement tragique, où pour la première fois en France des ouvriers tirèrent sur d’autres ouvriers.

Librairie Publico Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=9180 »}]