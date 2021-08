Livres voyageurs Sens, 10 août 2021, Sens.

Livres voyageurs 2021-08-10 – 2021-08-10

Sens Yonne

EUR Dans différents lieux de la Ville de Sens, parcs, jardins ou espaces verts, venez retrouver la bibliothèque itinérante et ses moments de lecture partagée. Animation proposée par les bibliothèques de Sens, le centre social des Champs Plaisants, le centre social des Chaillots et l’association «Lire et faire lire».

10 août : quartier des Champs Plaisants parc près de l’école Paul Bert

17 août : Square Jean Cousin

24 août : quartier des Chaillots près du City Stade

mediatheque@mairie-sens.fr +33 3 86 83 88 13

