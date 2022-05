Livres, petite enfance et familles 2022 Autre lieu, 8 juin 2022, Genève.

Livres, petite enfance et familles 2022

Chaque année, les enfants sont invités à découvrir l’univers du livre. Une série d’activités autour du livre sont proposées pour familiariser très tôt les tout-petits à ces mots mis bout à bout, à ces pages qui se tournent, à ces espaces imaginaires qui s’ouvrent. L’édition 2022 se déroule du **7 au 12 juin 2022**, avec un programme riche et varié pour les enfants et les familles, le mercredi 8 juin, le samedi 11 juin et le dimanche 12 juin 2022. Programme ——— ### A la Maison de la Créativité: Espace Alphabelle **Mercredi 8 juin et samedi 11 juin 2022** Cette année la [Maison de la créativité](https://www.geneve.ch/fr/maison-creativite) a choisi de mettre le projecteur sur les lettres, ces symboles familiers qui sont si mystérieux pour les plus petits…Un espace dédié provoquera de multiples rencontres avec la lettre, le mot, l’histoire. Inscription et informations sur [[www.maisondelacreativite.ch](www.maisondelacreativite.ch)](www.maisondelacreativite.ch) ### Au centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge genevoise: Raconte le moi le monde **Mercredi 8 juin 2022** Tout au long de la journée, des lectures, chansons et comptines multilingues sont proposées aux familles par les conteurs et conteuses de la bibliothèque. En complément : une exposition de livres bilingues en français et 80 autres langues. Entré libre, durée des animations: 20 minutes environ. Adresse: Rue de Carouge 50, 1205 Genève ### A la Bibliothèque de la Cité **Samedi 11 juin 2022** **Rencontres et ateliers** La [Bibliothèque de la Cité](https://www.geneve.ch/fr/bibliotheque-cite) organise deux rencontres et ateliers avec les auteurs et illustratices jeunesse Magali Attiogbé et Marie-Noëlle Horvath. Horaire des deux rencontres: 10h30. Durée: 60 minutes. Dès 2 ans. Inscriptions: [[https://bmgeneve.agenda.ch](https://bmgeneve.agenda.ch)](https://bmgeneve.agenda.ch) **Spectacle du Prix P’tit Mômes 2022** Le Prix P’tits Mômes est l’un des rares prix littéraires décerné par des enfants entre 2 et 4 ans. Doté d’une valeur de CHF 4’000, il récompense chaque année un.e illustrateur.trice et un.e auteur.e jeunesse pour un album récemment édité. Laure-Isabelle Blanchet, comédienne et Olivier Carrel, comédien maîtrisent l’art et la manipulation de la marionnette. Ensemble, ils tissent un spectacle à partir des quatre albums sélectionnés pour le Prix P’tits Mômes 2022. Horaires: 14h30 et 15h30. Durée: 30 minutes. Dès 2 ans. Inscriptions: [https://bmgeneve.agenda.ch](https://bmgeneve.agenda.ch) ### A la Bâtie des enfants **Dimanche 12 juin 2022** Des activités se déroulent tout la journée à la Bâtie des enfants, au [Bois de la Bâtie](https://www.geneve.ch/fr/bois-batie): **La Mobithèque – Bibliothèques municipales** Lire, emprunter des livres, ou encore participer à une activité avec un.e bibliothécaire, tout cela est possible avec la Mobithèque ! De 10h à 12h et de 14h à 17h Sans inscription **Rencontre et atelier autour du livre Une nuit au Jardin (ed MeMo 2021), avec l’auteure et illustratrice Anne Crausaz** Chaque enfant fabrique un mini livre à lire ensuite sous la couette, dans le noir le plus total. 10h, 11h, 14h et 15h Durée : 45 minutes / dès 4 ans Inscription sur place **Association « De fil en histoires »** Comptines et jeux de doigts. 10h – 11h – 14h – 15h Durée : 30 minutes / jusqu’à 2 ans Balades au fil des mots, récits et boîtes à histoires. 10h30 – 14h30 – 16h Durée : 45 minutes / dès 4 ans **Les kamishibaïs itinérants** Découverte de kamishibaïs multilingues, pièces de théâtres japonaises, créés par les enfants des crèches de la Ville. De 10h à 12h et de 14h à 17h Sans inscription **Tintamarre et Gazouillis de l’association Lirenjeu** Plonger dans les livres et les comptines, avec des histoires et des chansons à la demande, avec Ticroc et sa croc’mobile. De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30 Sans inscription **Le Jukebox** Découverte, comme devant un juke-box, d’une histoire, d’une image, d’une sensation nouvelle, accompagné.e.s de lecteur.trice.s. Le juke-box n’avale aucune pièce de monnaie, il marche au sourire ! De 10h à 12h et de 14h à 17h Sans inscription Livres, petite enfance et familles est organisée par le [Service de la petite enfance](https://www.geneve.ch/fr/autorites-administration/administration-municipale/departement-cohesion-sociale-solidarite/services-municipaux/service-petite-enfance), en collaboration avec les [Bibliothèques municipales](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/nos-bibliotheques/publics/enfants/), la [Maison de la Créativité](https://maisondelacreativite.ch/), le [Centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge genevoise](https://www.croix-rouge-ge.ch/nos-activites/personnes-migrantes/centre-dintegration-culturelle), et trois librairies genevoises, la [Librairie du Boulevard](https://librairieduboulevard.ch/), [Au Chien Bleu](https://auchienbleu.ch/) et [La Librerit](https://lalibrerit.ch/).

Gratuit

Une invitation pour les tout-petits à partir à la découverte de l’univers passionnant du livre à travers des animations ludiques et créatives.

