LIVRES PAUVRES : ARTS ET POÉSIES MÊLÉS Médiathèque José Cabanis, 8 mars 2022, Toulouse.

Lors de cette double exposition à parcourir à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine et à la Médiathèque Grand M, découvrez les créations réalisées spécialement pour cet événement par des plasticiens, poètes, artistes professionnels et amateurs, autour du thème « L’eau et les rêves », suivant les critères du livre pauvre. Le fondement même de cet objet d’art, l’échange et la perméabilité entre les pratiques artistiques, se retrouvent dans la conception de cette exposition, partagée en deux lieux, riche de toutes ces diversités de création et d’interprétation. Les livres pauvres des artistes professionnels sont issus de l’appel à contributions proposé par le poète Daniel Leuwers en collaboration avec les bibliothèques de Toulouse. Cet appel, lancé du mois d’août à celui de décembre 2021, a été une manière de faire connaître une démarche créative particulière et de récolter des œuvres de poètes et artistes contemporains tels Gérard Le Gouic, Giraud Cauchy, Mylène Vignon ou encore Ghislaine Lejard, pour ne citer qu’eux, témoignant des différents mouvements artistiques de notre temps. À cette sélection orchestrée par Daniel Leuwers lui-même, les bibliothèques de Toulouse ont souhaité associer des contributions amatrices en sollicitant les étudiants du Diplôme supérieur d’arts appliqués du Lycée Rive gauche, et le tout public à travers des ateliers créatifs animés par la dessinatrice Karine Marco en janvier 2022. Mais un livre pauvre, de quoi s’agit-il ? Le livre pauvre est une création poétique sur papier, manuscrite et illustrée, née d’une expérience commune entre poète et plasticien. La « pauvreté » de cet objet d’art par les matériaux utilisés et par la volonté affirmée de se soustraire au circuit marchand n’est donc qu’apparente. Ce sont ces caractéristiques mêmes d’expérimentation créatrice unique, artisanale et gratuite qui en font sa richesse. Inauguration jeudi 17 mars à 18h, suivie d’une conférence avec Daniel Leuwers, poète, initiateur du concept de livre pauvre et Julien Michel, historien de l’art.

