Livres & Musiques Lecture musicale écoutons nos pochettes Les Franciscaines Deauville Deauville, vendredi 3 mai 2024.

Le festival littéraire Livres & Musiques de Deauville célèbre chaque printemps les mots de la musique et la musique des mots autour d’une douzaine de rendez-vous.

Exploration musicale et visuelle de ce qu’évoquent dix pochettes d’albums, telles dix madeleines de Proust, chacune accompagnée de commentaires d’auteurs et d’autrices. Une immersion dans les souvenirs et les émotions enfouis au creux de nos mémoires, à travers une lecture à plusieurs voix.

Par Carole Charbonnier et Gilles de Kerdrel,

Avec la participation de Jean-Didier Beauvallet, Laurent Jézéquel, Pierre Lemarchand et Céline Tolosa.

Début : 2024-05-03 20:45:00

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

