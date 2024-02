Livres & Musiques Concert littéraire Les musiques de Milan Kundera Les Franciscaines Deauville Deauville, vendredi 3 mai 2024.

Livres & Musiques Concert littéraire Les musiques de Milan Kundera Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Le festival littéraire Livres & Musiques de Deauville célèbre chaque printemps les mots de la musique et la musique des mots autour d’une douzaine de rendez-vous.

Milan Kundera, dont le père était un pianiste et musicologue, a d’abord envisagé une carrière de compositeur avant de se tourner vers l’écriture. La musique a toujours occupé une place singulière dans sa vie et son œuvre.

À travers des lectures d’extraits de ses romans et des entretiens, agrémentées de musiques classiques, populaires et de chansons qui ont marqué ou commentées par Milan Kundera, cette présentation vise à susciter le désir de (re)découvrir l’un des plus grands artistes du XXe siècle. Ce maître de l’ironie et de la désillusion nous a constamment dévoilé les subtilités de nos rêves et de nos mensonges.

Entrecoupés de textes de Kundera et de fragments de l’ouvrage « Milan Kundera, Écrire quelle drôle d’idée » de Florence Noiville, ainsi que de projections de photos et de dessins inédits de l’auteur, la soirée sera également ponctuée de musiques aimées par Kundera, dont des compositions originales inédites.

Après 30 ans de rencontres privilégiées avec Véra et Milan Kundera, Florence Noiville a publié en juin 2023, peu de temps avant la disparition du grand écrivain, son ouvrage « Milan Kundera, écrire quelle drôle d’idée » aux éditions Gallimard. Diplômée d’HEC et de Sciences Po, Florence Noiville a laissé de côté l’économie et la finance pour se consacrer à l’écriture. Critique littéraire au Monde, responsable de la littérature étrangère, elle est également romancière et biographe, notamment de Isaac B. Singer (prix du Récit biographique) et de Nina Simone (prix Simone Veil), ainsi que des essais « So British » et « Écrire c’est comme l’amour », offrant des portraits intimes d’écrivains.

Je me suis souvent dit que j’ai eu la chance de rencontrer Milan pas trop jeune. À l’apogée de sa maturité et de sa liberté, il ressemblait de plus en plus au vieil homme silencieux de « La Vie est ailleurs », observant en silence des jeunes gens « tapageurs ». Florence Noiville

Avec Florence Noiville et Ismaël Margain, piano

Lectures Emmanuel Noblet et Florence Noiville

Cet événement sera animé par Philippe Normand et durera 90 minutes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 19:00:00

fin : 2024-05-03 20:30:00

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie contact@lesfranciscaines.fr

