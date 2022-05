Livres et vous

2022-05-21 – 2022-05-21 Venez échanger autour des romans de la saison, de vos coups de cœur, ou vous inspirez des propositions faites par les participants.

Les bibliothécaires feront une mise en lumière d’ouvrages et vous proposeront des lectures de passages de certains d’entre eux.

