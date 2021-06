Livres en vie Haguenau, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Haguenau.

Livres en vie 2021-07-01 – 2021-07-14

Haguenau Bas-Rhin

Jean-Marc Godès, photographe-plasticien, spécialisé dans la mise en image du livre expose 36 photos à la médiathèque et dans les rues de Haguenau. Ces dernières sont accompagnées d’anecdotes sur la médiathèque.

Depuis 2007, Jean-Marc Godès expose sa passion pour la lecture autour du monde. Inspiré par Jacques Prévert, il met le livre en scène pour donner envie de lire et d’écrire.

À la manière d’un réalisateur, le photographe compose ses images à partir d’un dessin. Viennent ensuite toutes les phases de création : casting, repérages, création des décors et des accessoires, prise de vue… Jean-Marc Godès revendique l’utilité sociale et culturelle de son projet ; une rencontre de l’autre et des autres.

