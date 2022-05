Livres en Vexin Chaumont-en-Vexin, 22 mai 2022, Chaumont-en-Vexin.

Livres en Vexin Chaumont-en-Vexin

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 12:30:00

Chaumont-en-Vexin Oise Chaumont-en-Vexin

30 auteurs, une grande animation jeux l’après-midi, c’est le programme de cette nouvelle édition de Livres en Vexin.

Le 25e salon du livre de Chaumont-en-Vexin se veut un lieu de rencontre et d’échange entre lecteurs et illustrateurs, amoureux des mots et écrivains.

Venez écrire une nouvelle page de votre curiosité personnelle.

officedelaculture@gmail.com http://www.officedelaculture.fr/

Maxime TOublanc

Chaumont-en-Vexin

