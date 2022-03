Livres en tous genres Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:00

Public adulte Dans le cadre du Mois des fiertés Et la littérature de jeunesse, dans tout ça ? Pour les adultes qui se demandent quelles œuvres abordent les questions et les thématiques du genre, découvrez une sélection de coups de cœur à partager. Venez avec vos enfants : pendant que les adultes assistent à la rencontre, des lectures d'albums seront proposées aux plus jeunes. Médiathèque Espace Jacques Demy

