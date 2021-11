Livres en Tête – 12e Édition Université Paris-Sorbonne, 23 novembre 2021, Paris.

L’objectif reste le même : inscrire la lecture à voix haute dans le cadre de soirées spectacles pluridisciplinaires à l’ambiance festive et conviviale. Cette année, nous proposons des thèmes de société actuels (la diversité, la professionnalisation de la lecture, la liberté et le corps), à travers un panel d’événements innovants en matière d’événements littéraires. Et, afin de poursuivre le voeu de démocratisation de la lecture à voix haute, cette édition intègre un événement en périphérie de la semaine festive et de Paris. Lors de 5 temps forts originaux, entourés d’écrivains, d’artistes et d’influenceurs littéraires, avec la complicité de bibliothèques, médiathèques et librairies, nous vous invitons à fuir la mélancolie automnale et à venir fêter la littérature avec nous !

TARIFS : 10€ (plein) • 5€ (étudiant) • Gratuit (étudiant Sorbonne Université ) – Gratuit pour tous le Jeudi 25 nov. et le Samedi 04 déc.

Le festival de lecture à voix haute, Livres en Tête, organisé par Les Livreurs, est de retour du 24 nov. au 4 déc. à Paris et en périphérie pour une nouvelle édition présidée par Marianne Basler !

