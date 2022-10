LIVRES EN SCÈNES

LIVRES EN SCÈNES, 26 octobre 2022, . LIVRES EN SCÈNES



2022-10-26 – 2022-10-29 Livres en scènes, c’est le nouveau rendez-vous littéraire de la médiathèque départementale au le domaine de Bayssan.

Au programme, des ateliers, des spectacles, des expositions mais aussi le retour de la grande braderie de livres ! +33 4 67 28 37 32 dernière mise à jour : 2022-10-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville