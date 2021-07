Mantes-la-Ville Square des Plaisances Mantes-la-Ville, Yvelines Livres en liberté Square des Plaisances Mantes-la-Ville Catégories d’évènement: Mantes-la-Ville

Square des Plaisances, le vendredi 16 juillet

Square des Plaisances, le vendredi 16 juillet à 10:30

Les bibliothécaires ont concocté un programme hors les murs sur l’ensemble du territoire de la commune en fonction des horaires d’ouverture de leurs structures. Ces bibliothèques « hors les murs » permettent aux habitants de rentrer en contact avec la lecture publique de façon originale et ludique. Outre la découverte d’histoires pour les tous petits, des échanges avec les plus grands et les parents, des conteurs seront programmés ponctuellement. Entre 15 et 20 dates d’interventions sont prévues durant les deux mois d’été, en fonction de la météo. Les bibliothèques vont à votre rencontre Square des Plaisances 78711 Mantes-la-Ville Mantes-la-Ville Yvelines

2021-07-16T10:30:00 2021-07-16T12:00:00

