Rendez-vous de 09h à 18h sous les belles halles de la Petite Cité de Caractère de Saint-Denis-d'Anjou pour une journée d'animations autour du livre. Au programme : marché aux livres anciens, vieux papiers, gravures, cartes postales, revues, BD, photos et livres enfants.

Ouvert aux particuliers ainsi qu'aux professionnels.

Buvette et restauration sur place. Le dimanche 1er mai rendez-vous sous les halles de Saint-Denis-d'Anjou pour « Livres en Fête ! » officedetourismesda@gmail.com +33 2 43 70 69 09 https://www.saintdenisdanjou.com/

