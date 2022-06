Livres en fête Niederbronn-les-Bains, 26 juin 2022, Niederbronn-les-Bains.

Livres en fête

Avenue de la Libération Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

2022-06-26 15:00:00 – 2022-06-26 19:00:00

Niederbronn-les-Bains

Bas-Rhin

Depuis 2015, la Ville de Niederbronn-les-Bains a souhaité mettre la lecture à la porté de tout un chacun en sortant les livres de leurs murs. Livres en Fête est une rencontre en plein air entre lecteurs et écrivains locaux et régionaux. Une grande place est également réservée aux auteurs « jeunesse » et à des animations autour de la lecture.

Au programme de cet événement littéraire : présentation d’ouvrages et dédicaces par leurs auteurs, nombreuses animations autour du livre pour tout public. Plus de 80 auteurs seront présents pour partager avec vous leur passion pour l’écriture. Plusieurs animations seront proposées : lectures de contes, bricolage, seconde vie aux livres, lecture à voix haute, calligraphie, biographie, dessins, caricatures, portraits en direct.

Présentation d’ouvrages et dédicaces par leurs auteurs, nombreuses animations autour du livre.

