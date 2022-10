LIVRES EN FÊTE Beaumont-sur-Sarthe Beaumont-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Beaumont-sur-Sarthe

Sarthe Beaumont-sur-Sarthe Le festival « Livres en fête » aura lieu le samedi 19 novembre 2022 à la salle Loisirs et Culture de Beaumont-sur-Sarthe de 10h à 17h !

La partie “salon” sera axée sur les rencontres avec les lecteurs. Pour la notion de festival, divers ateliers et animations (conférences, spectacle jeunesse), en rapport avec le monde littéraire, auront lieu tout au long de cette journée, pour les petits et les grands.

Le festival est gratuit pour les auteurs. Toutes les animations sont gratuites pour le public. Programme de la journée :

– Ateliers : 10h30 – Dictée / 11h30 – Cuisine (inscription au 06 23 62 19 52)

– Spectacle musical jeunesse : 15h – Le petit écolo – S. Buffet

– Conférences : 14h – Papyrus, les livres égyptiens par F. Payraudeau / 16h – Graphothérapie par I. Gouget

– Toute la journée : Escape Game (sur réservation au 06 19 54 44 50) / Co-dessin Parents-Enfants par M. Desmots Auteurs présents : Michèle Andrieux, Anne-Marie Brichau, Florence Brichau, Delphine Bruyère, Valérie Bour, Francis Carpentier, Delman,Manon Desmots, Mélodie Ducoeur, Jessy E.M., Gwenaëlle Farcy, Elysabeth Forgo, Sonia François, Rémy Gillet, Patrice Gazier, Gwendoline Girard, Catherine Lamour, Alain Lefranc, V. Margy, Cécile Nocatt, Mélanie Noublanche, Eloane de Loar, Muriel Odoyer, Frédéric Payraudeau, Patrick Potier, Abylie Skal. Maisons d’édition : Touche D’encres – Hello Édition – Drakkar Édition – La Plume de Léonie. Rendez-vous à la salle Loisirs et Culture pour « Livres en Fête » : rencontres littéraires, animations, ateliers et concert. livresenfete72@gmail.com +33 2 43 97 50 70 Salle Loisirs et Culture 2 Avenue Charles de Gaulle Beaumont-sur-Sarthe

