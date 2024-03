Livres en Citadelle Blaye, samedi 7 décembre 2024.

Livres en Citadelle Blaye Gironde

L’association Préface est heureuse de présenter la 31ème édition de Livres en Citadelle dans le magnifique cadre de la Citadelle Vauban de Blaye.

Ce sont, cette année encore, plus de cinquante autrices, auteurs, illustratrices, illustrateurs, traductrices, éditrices, éditeurs, conteurs, photographes et autres acteurs du livres et de la lecture qui rencontreront les lectrices et lecteurs de tous âges et de tous goûts de lectures.

Des animations (séances de contes, débats, rencontres, musiques, lectures…), des expositions (photos, oeuvres d’enfants…), des dédicaces en continu et bien d’autres surprises devraient donner un air de fête du livre et de la lecture pour le public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-07

fin : 2024-12-08

Couvent des Minimes

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine preface33@laposte.net

L’événement Livres en Citadelle Blaye a été mis à jour le 2024-03-02 par OT Blaye