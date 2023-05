LIVRES D’ARTISTES : atelier et rencontre avec Anaïs Lacombe Médiathèque Marguerite Duras, 20 mai 2023, Paris.

Rencontre et Atelier linogravure avec l’artiste Anaïs Lacombe

Nous vous invitons à découvrir la linogravure avec l’artiste Anaïs Lacombe à

partir de son livre d’artiste Garden. Ce sera également l’occasion d’échanger

autour de son travail et de découvrir ses livres Garden,

Démangeaison et Dock 10.

Atelier organisé dans le cadre de la Fête nationale de l’estampe

Anaïs lacombe

Anaïs Lacombe est artiste. Son travail résulte de l’observation

constante et minutieuse de son environnement, de sa vie quotidienne, d’images

glanées – films, livres, internet, expositions – et d’objets collectionnés. Nés

de ces différentes rencontres, ses dessins nous invitent à contempler les

mondes qui nous entourent. Ils prennent également source dans l’intime, le

vécu, les souvenirs et les émotions ressenties. À travers les paysages et

natures mortes qu’elle compose, elle retranscrit le réel et l’ordinaire, dans

un univers à part, rempli de détails, invitant le spectateur à des

déambulations teintées d’imaginaires. Le dessin lui permet d’avoir différents

langages plastiques à travers diverses techniques comme le crayon, la gravure,

la sérigraphie ; mais aussi différents supports comme l’illustration,

l’estampe, le livre d’artiste. Chaque projet est le fruit d’une expérimentation

et d’une errance différente. Elle s’est formée à l’École nationale supérieure

des Arts Décoratifs de Paris dans la section Image Imprimée dont elle sort

diplômée en 2018. Elle a également étudié l’illustration pendant un an à

Hambourg. Aujourd’hui elle vit et travaille aux Lilas.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras

Anaïs Lacombe