Livres dans la rue : Plan d'eau, 12 août 2022

2022-08-12 – 2022-08-12 Cet été, les livres se déconfinent et sortent des murs des médiathèques pour aller à la rencontre des enfants et des adultes sur leurs lieux de vie. Dans une atmosphère de détente et de liberté, vous pourrez partager, découvrir ou redécouvrir le… dernière mise à jour : 2022-05-27 par

