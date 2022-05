Livres dans la rue, 25 août 2022, .

Livres dans la rue

2022-08-25 – 2022-08-25

Cet été, les livres sortent des murs de la médiathèque et vont à la rencontre des enfants et des adultes sur leurs lieux de vie. Dans une atmosphère de détente et de liberté, vous pourrez partager, découvrir ou redécouvrir le plaisir de lire.

Parc du château

dernière mise à jour : 2022-05-27