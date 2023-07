Buffet-Concert : Samëli chez Livres, Books & Company Livres, Books & Company Montcuq-en-Quercy-Blanc, 5 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Accompagnée du guitariste Jérémy Rollando, Samëli vous invite à une soirée musicale sous l’étendard des musiques du monde..

2023-07-05 20:00:00 fin : 2023-07-05 . 25 EUR.

Livres, Books & Company

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Accompanied by guitarist Jérémy Rollando, Samëli invites you to a musical evening under the banner of world music.

Acompañado por el guitarrista Jérémy Rollando, Samëli le invita a una velada musical bajo el signo de las músicas del mundo.

In Begleitung des Gitarristen Jérémy Rollando lädt Samëli Sie zu einem musikalischen Abend unter dem Banner der Weltmusik ein.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT CVL Castelnau-Montratier