Livres au jardin#3 Librairie La Colline, 5 juin 2022, Flavigny-sur-Ozerain.

Librairie La Colline, le dimanche 5 juin à 11:00

_Toute la journée_ _Stand de présentation et vente de plantes vivaces_ _Artisanat d’art_ _Programme des animations_ _Le programme précis et lieux vous seront communiqués ulterieurement et un plan sera distribué sur place le jour J. Un lieu de repli est prévu pour que les animations puissent se dérouler dans les meilleures conditions en cas de mauvais temps._ _Toute la journée_ _Les Editions bourguignonnes Les Blancs Volants présentent une exposition de photographies à l’Etage sur le thème des jardins._ _Invité d’honneur: Christian Sapin, écrivain et archéologue de renom_ _présentera son nouveau livre de poésie consacré aux jardins._ _16H00: Spectacle au jardin_ _Les deux comédiennes Catherine Weissmann et Marie-Line_ _Schrotzenberger accompagnées du guitariste Marc Aubert donnent_ _rendez-vous à Georges Brassens et à Pierre de Ronsard._ _« J’ai rendez-vous avec vous », ce sont 12 chansons de Georges_ _Brassens et 11 sonnets de Pierre de Ronsard. Chansons et poèmes_ _écrits à 400 ans d’intervalle se font écho, en de multiples résonnances._ _Les thèmes, les procédés linguistiques, la prosodie, les métaphores_ _botaniques tissent un lien entre le passé lointain de la Renaissance et_ _notre présent qui se retourne pour s’y mirer._ _Puis il y a ce rendez-vous avec une chanteuse, une comédienne et un_ _musicien. Un trio pour porter la beauté et la musicalité de ces textes_ _intemporels… Avec vous public nous serons six._ _« J’ai rendez-vous avec vous » est un rendez-vous à ne pas_ _manquer !_

Entrée libre

Livres Au Jardin, pour sa 3ème édition, vous propose de pousser la porte de jardins privés ou secrets du village médiéval de Flavigny. Au programme, stands, spectacles, expositions et lectures.

Librairie La Colline 1 rue de l’ancien couvent, 21150 Flavigny sur Ozerain Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or



