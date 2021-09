Livres au Jardin Saint-Jouan-des-Guérets, 18 septembre 2021, Saint-Jouan-des-Guérets.

Livres au Jardin 2021-09-18 – 2021-09-19 Jardin de la Bibliothèque Municipale 14 rue Saint-Edouard

Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine Saint-Jouan-des-Guérets

Livres au jardin, une fête du livre pas comme les autres !

2021, c’est l’année où Livres au jardin se métamorphose en une grande fête collective sur deux jours.

Des auteurs et des éditeurs, une librairie partenaire, des ateliers, des expositions et des spectacles vous attendent sur trois lieux différents : le jardin de la bibliothèque, la place de l’église, la salle socioculturelle et son jardin.

Au programme :

Samedi 18 septembre :

Atelier Bookface

Prêtez-vous au « bookface », ou l’art d’intégrer une couverture de livre dans le paysage.

Atelier à 14h. A partir de 4 ans.

Exposition des compositions le lendemain dans le patio de la salle socioculturelle.

Soirée dégustation « Accords rhums et fromages » à 19h

Partez à la découverte des rhums du monde. Dégustation animée par William de l’Officine à Rhum.

Sur réservation au 02 99 19 19 08. Tarif : 15 €

Dimanche 19 septembre :

Au cœur des livres de 11h à 18h

Rencontres et dédicaces avec les romanciers, auteurs jeunesse, illustrateurs, éditeurs et la librairie Le Porte-plume, partenaire de cette dixième édition.

A 14h : Conférence de René Couanau, maire de Saint-Malo de 1989 à 2014 et député d’Ille-et-Vilaine pendant 26 ans, à l’occasion de la publication de son livre Fragments d’histoire(s), c’était hier à Saint-Malo.

Couture dans un bus anglais à impériale

Anne-Christine Chartin

7 ateliers de 45 min. pour 5 personnes, à partir de 12 ans. Réservation sur place.

Atelier de création de photophores de 11h à 16h

A partir de 4 ans, ateliers en continu animés par l’équipe de la bibliothèque.

Initiation aux arts du cirque avec La Turbine à 14h.

Encadrés par deux formateurs aux arts du cirque. Initiation aux agrès d’équilibre : boule, fil, rolla-bolla, monocycle et découverte des objets de jonglage : balles, massues, foulards, assiettes, diabolos…

A partir de 6 ans

Jeux Surdimensionnés, dès 11h sur la Place de l’église

Des jeux d’adresse, de stratégie pour toute la famille, en format XXL !

Concert … AUX CASQUES ! à 11h et 14h30

ELECTRONI[K]

Grâce à un système de casques audio reliés entre eux, Electroni[k] propose une forme d’écoute originale : les artistes jouent des morceaux qui ne seront entendus que par l’intermédiaire de ces casques.

Les Goules – Maquillage et chants en déambulation

Cette équipe de choc, mêlant peintres-maquilleuses et chanteuses transformera, au gré des vents, enfants et plus grands en créatures étranges, baroques…

Place de l’église à 11h30

Jardin de la salle socioculturelle à 14h30

Bibliothèque à 16h

Histoires en langue de signes

Association « Fais-moi un signe »

Sandrine et Sophie vous racontent des histoires en signes et en mots.

Ouvrez vos yeux et vos oreilles !

Bibliothèque à 14h – Jardin de la salle socioculturelle à 15h30

Compagnie Les 3 Valoches

Marche et (C)rève

Régis et Agnès Dubon, jeunes agriculteurs, viennent étrenner leur nouvelle remorque au marché. Derrière un étal haut en couleurs, ils doivent faire face à un contexte économique rude. Une farce maraîchère aux petits oignons !

Jardin de la salle socioculturelle à 16h30

Le petit manège de Mr Billy et Mme Lila

Monsieur Billy et son assistante Madame Lila vous proposeront d’essayer leur invention : le manège à propulsion parentale.

Sur le manège : enfants d’une semaine à 11 ans. Sur le vélo : adultes et anciens enfants !

A partir de 13h45

Le manège sans fil de Léo Paul

15 sujets mobiles à 1, 2 ou 3 places.

Un manège composé d’animaux-monstres roulants, de diverses tailles, spécialement conçus avec des matériaux recyclés par Léo Paul.

Place de l’église – de 11h à 12h30 et de 14h à 16h30

Attention : crayons joueurs !

Artiste peintre, dessinateur mais aussi chanteur, Luc Pérez croquera les visiteurs qui se prêteront au jeu de ses crayons !

Bibliothèque à 11h

Jardin de la salle socioculturelle à 14h

Place de l’église à 16h

Restauration – Voyage autour des épices et du goût

Restaurant/bistro contemporain Colibri (Dinan)

Colibri propose une cuisine traditionnelle, en circuit court, avec des producteurs locaux.

A la carte de Livres au jardin : menus “chick chick” et “végéta” ainsi que des formules sandwich.

L’accès à l’événement est soumis au contrôle du pass sanitaire pour toute personne âgée de 18 ans et plus.

+33 2 99 19 19 08 http://www.livres-au-jardin.fr/

dernière mise à jour : 2021-09-13 par